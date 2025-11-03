Haberler

Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe, zorlu maç öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalma olasılığı en yüksek takımlar arasında gösterildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 6 puan kazanan Fenerbahçe, perşembe günü deplasmanda Viktoria Plzen'e konuk olacak.

PLAY-OFF'A KALMA İHTİMALİ EN YÜKSEKLERDEN BİRİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalma ihtimali en yüksek takımlar arasında gösterildi. Football Meets Data'nın simülasyonuna göre; UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynama ihtimali en yüksek takım Dinamo Zagreb oldu. Hırvat ekibinin play-off oynamasına yüzde 75 ihtimal verildi.

FENERBAHÇE 10. SIRADA YER ALDI

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off oynama ihtimali en yüksek 10. takım olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilerin play-off turuna kalmasına verilen ihtimal yüzde 64 oldu.

