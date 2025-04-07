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Arada 3 puan var! Yapay zeka Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi

Arada 3 puan var! Yapay zeka Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, yapay zeka tahminlerini güncelledi. Euro Club Index'e göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 77.4, Fenerbahçe'nin ise yüzde 22.6 olarak belirlendi. Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78, Samsunspor'un 4. bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi. Diğer takımların puan durumları ve sıralamaları da güncellendi.

Süper Lig'de bitime 8 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak edilirken, yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index'den sürpriz bir tahmin geldi.

ŞAMPİYON "GALATASARAY" DEDİ

Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe'nin 4-1'lik Trabzonspor galibiyeti sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu;

(1) GALATASARAY: 91 PUAN

Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.

(2) FENERBAHÇE: 88 PUAN

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6olarak güncellendi.

(3) BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78, 4 ihtimal verildi.

(4) SAMSUNSPOR: 60 PUAN

Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi.

(5) EYÜPSPOR: 56 PUAN

(6) BAŞAKŞEHİR: 53 PUAN

(7) KASIMPAŞA: 50 PUAN

(8) GAZİANTEP FK: 49 PUAN

(9) GÖZTEPE: 49 PUAN

(10) TRABZONSPOR: 49 PUAN

(11) ANTALYASPOR: 49 PUAN

(12) RİZESPOR: 45 PUAN

(13) KONYASPOR: 44 PUAN

(14) KAYSERİSPOR: 41 PUAN

(15) BODRUM FK: 40 PUAN

(16) ALANYASPOR: 39 PUAN

(17) SİVASSPOR: 37 PUAN

(18) HATAYSPOR: 25 PUAN

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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