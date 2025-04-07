Arada 3 puan var! Yapay zeka Süper Lig şampiyonluk tahminini güncelledi
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, yapay zeka tahminlerini güncelledi. Euro Club Index'e göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 77.4, Fenerbahçe'nin ise yüzde 22.6 olarak belirlendi. Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78, Samsunspor'un 4. bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi. Diğer takımların puan durumları ve sıralamaları da güncellendi.
Süper Lig'de bitime 8 hafta kala Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Şampiyonluk ipini hangi takımın göğüsleyeceği merak edilirken, yapay zeka destekli dijital platform Euro Club Index'den sürpriz bir tahmin geldi.
ŞAMPİYON "GALATASARAY" DEDİ
Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe'nin 4-1'lik Trabzonspor galibiyeti sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı.
Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu;
(1) GALATASARAY: 91 PUAN
Galatasaray'ın yüzde 79.4 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 77.4 olarak güncellendi.
(2) FENERBAHÇE: 88 PUAN
Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 20.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 22.6olarak güncellendi.
(3) BEŞİKTAŞ: 64 PUAN
Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 78, 4 ihtimal verildi.
(4) SAMSUNSPOR: 60 PUAN
Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 59 ihtimal verildi.
(5) EYÜPSPOR: 56 PUAN
(6) BAŞAKŞEHİR: 53 PUAN
(7) KASIMPAŞA: 50 PUAN
(8) GAZİANTEP FK: 49 PUAN
(9) GÖZTEPE: 49 PUAN
(10) TRABZONSPOR: 49 PUAN
(11) ANTALYASPOR: 49 PUAN
(12) RİZESPOR: 45 PUAN
(13) KONYASPOR: 44 PUAN
(14) KAYSERİSPOR: 41 PUAN
(15) BODRUM FK: 40 PUAN
(16) ALANYASPOR: 39 PUAN
(17) SİVASSPOR: 37 PUAN
(18) HATAYSPOR: 25 PUAN