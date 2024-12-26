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Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi

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Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış" dedi.

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Terim'den ilk açıklama geldi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adam, bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

"BEN GELMEDEN KALECİ TRANSFERİ YAPILMIŞ"

TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış" ifadelerini kullandı.

AL SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Vitor Pereira'nın İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçmesinin ardındanyardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı ve Panathinaikos'u çalıştırdı.

Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Yunan takımını yazmayı unutmuş sunuz

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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Panayı şampiyonluktan etti burda da kovulur

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

Sameti tekrar yanında götür lütfen fatih gülenterim

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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

fatih terim Saadet zinciri patladı yargilanmalibi d...s

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Haber YorumlarıÇukurovalı:

Hayırdır, paralar suyunu mu çekti.

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Haber YorumlarıPerwer:

Kılavuzluğunu Acun’un yaptığı adamın çalıştırdığı takım ancak piyon olur

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