Arabistan takımıyla anlaşan Fatih Terim'den ilk açıklama geldi

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile prensip anlaşmasına vardı. Terim'den ilk açıklama geldi.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adam, bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.

"BEN GELMEDEN KALECİ TRANSFERİ YAPILMIŞ"

TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış" ifadelerini kullandı.

AL SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Vitor Pereira'nın İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçmesinin ardındanyardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

TERİM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Futbol Takımı ve Panathinaikos'u çalıştırdı.