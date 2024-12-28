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Arabistan'a giden Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

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Suudi Arabistan takımı Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim ilk transferini de yapmaya hazırlanıyor. Deneyimli antrenörün, Beşiktaş'ın golcü ismi Ciro Immobile için harekete geçtiği öne sürüldü. İmmobile'ye daha önce de Suudi Arabistan'dan teklifler geldiği ve İtalyan golcünün bu teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

Süper Lig'de sıkntılı bir süreçten geçen Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Ciro Immobile hakkında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ciro Immobile, iyi bir teklif gelmesi halinde Süper Lig macerasını noktalayıp devre arası Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

FATİH TERİM'İN TAKIMINA GİDEBİLİR

Transfer döneminde Al Shabab ve Al Wehda'dan gelen teklifleri reddeden Ciro Immobile için Suudi Arabistan ekipleri yine devreye girdi. Özellikle takımın başına başarılı antrenör Fatih Terim'i getiren Al Shabab'ın Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile'ye talip olduğu öğrenildi.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş formasıyla lige fırtına gibi başlayan ve toplamda 20 maça çıkan İmmobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 20 maçta 13 gole katkı sağladı.

Arabistan'a giden Fatih Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVll. Murat:

Samet i al moruk

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

yabancı hoca geldımı yalamaya baslıyonuz,yerlı hoca başarı gösterınce mılletın karrnı agrıyor.osurklar.

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Haber YorumlarıFerhat Tikici:

ona Allah nasip etmez kutsal toprakları

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Haber YorumlarıMapo 77:

seneye HACi fatih terim bodrumda camiden cikmaz

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