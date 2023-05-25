Apar topar gönderilmişti! Süper Lig'in yeni ekibi, Andrea Pirlo'yu gözüne kestirdi

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile yollarını resmen ayıran Andrea Pirlo'ya 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor talip oldu. Karadeniz ekibinin, deneyimli çalıştırıcıyı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo, kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Başarılı hocaya Süper Lig ekipleri ilgi gösteriyor.

GÖRÜŞME SAĞLANACAK

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'e yeniden yükselen ve Bülent Korkmaz'la yollarını ayırması beklenen Çaykur Rizespor'un İtalyan teknik adamı takımın başına getirmek istediği iddia ediliyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Karadeniz ekibi kurmayları, kısa süre içerisinde başarılı futbol adamı ile görüşecek ve anlaşma zemini arayacak.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon maç başına 1.29 puan ortalaması yakalayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. İstanbul ekibi topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor.