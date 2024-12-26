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Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e büyük şok

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajeriyle görüşerek oyuncusuna devre arasında yeni bir takım bulmasını istedi. Cengiz Ünder, 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.

TAKIM BULMASI İSTENDİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.

BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.

Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e büyük şok
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUğuR DURAN:

Cengiz mutluyum diyor, neden gönderiyorsunuz adamı...? ayıp değil mi?

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Haber Yorumlarıbalabey aziz:

Sizden başka kimse o parayı vermez ona

Yorum Beğen2
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