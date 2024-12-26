Apar topar gönderecekler: Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'e büyük şok
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajeriyle görüşerek oyuncusuna devre arasında yeni bir takım bulmasını istedi. Cengiz Ünder, 2023 yazında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Süper Lig devi Fenerbahçe, geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.
TAKIM BULMASI İSTENDİ
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in menajeriyle görüştü ve oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istedi.
BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'i 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 maça çıkarken 125 dakika süre aldı.