Haberler

''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket Haber Videosunu İzle
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir idmanlara ve maçlara çıkmayan Portekizli yıldız Rafa Silva, Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme yaparak geri adım attı ve takıma geri döneceğini ifade etti. Ancak deneyimli oyuncunun bugün de yapılan antrenmana çıkmadı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Rafa Silva'nın bu hareketine anlam veremediği kaydedildi.

  • Rafa Silva, Beşiktaş yönetimi ile yaptığı görüşmede antrenmanlara ve maçlara çıkacağını açıkladı.
  • Rafa Silva, yönetimin UEFA'ya başvuru hazırlığı ve FIFA'ya şikayet uyarısı sonrasında takıma geri dönme kararı aldı.
  • Rafa Silva, takıma geri dönme kararını açıkladıktan sonraki gün yapılan antrenmana katılmadı.

Beşiktaş'ta bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak istediğini kulübe bildiren Rafa Silva, yönetimin konuyu UEFA'ya taşımaya hazırlanmasının ardından geri adım attı.

TAKIMA GERİ DÖNME KARARI ALDI

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Geçtiğimiz perşembe günü Nevzat Demir Tesisleri'ne noter çağırarak Rafa Silva'nın izinsiz olarak idmana katılmadığına dair zabıt tutturan yöneticiler, ayrıca oyuncunun menajeriyle görüşerek, uzlaşmaz tutum devam ettiği takdirde FIFA'ya şikayette bulunacakları uyarısında bulundu. Tesislere gelen Rafa Silva, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşüp konuya ilişkin yeni kararını açıkladı. Beşiktaş yönetimi sözleşmede yer alan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği için elinde kulübe karşı kullanabileceği bir koz bulunmayan tecrübeli oyuncu, artık antrenmanlara katılacağını söyledi.

'Antrenmanlara çıkacağım' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

"MAÇLARA VE ANTRENMANLARA ÇIKACAĞIM"

Yönetim ile yaptığı görüşmede takıma katılacağını açıklayan Rafa Silva, "Ben aslında geçen sezonun bitiminde ayrılmak istedim. Tek arzum ülkeme dönmekti fakat yönetimden olumlu yanıt gelmedi. Moralim bozuldu, çok üzüldüm. Kafam çok karışıktı. Son yaşananlardan sonra tekrar düşündüm. Artık bu sorun çözülsün istiyorum. Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım. Devre arası ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece takımım için elimden geleni yapacağım." dedi.

ANTRENMANA YİNE ÇIKMADI

Bu görüşme üzerine bugün yapılan antrenmana çıkması beklenen Rafa Silva'dan beklenmedik bir hamle geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre; 32 yaşındaki golcü oyuncu, bugün yapılan antrenmana da katılmadı. Yıldız oyuncunun antrenmana katılmaması sonrası siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun yaptığına anlam veremediği, antrenmanlara çıkmamanın devam etmesi durumunda yeni bir görüşme yapılacağı aktarıldı.

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDeniz Çifçi:

Genç takıma yollansın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Rafa her hoca oynayıp bu ganyancı sergende bunu yapıyorssa sorun ganyancıdadır kendi sacma sapan dusuncelerının yuzunden takımın em ıyısı olan rafayı btrmıstır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evindeki yangında mahsur kalan sağlık personeli hayatını kaybetti

Sağlık personeli, evinde feci şekilde can verdi
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı

Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Metro kazasında ölümden dönen kadına rekor tazminat

Korkunç kazada ölümden dönmüştü: 9 yıl sonra rekor tazminat
Evindeki yangında mahsur kalan sağlık personeli hayatını kaybetti

Sağlık personeli, evinde feci şekilde can verdi
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var

Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda da var
Ernest Muçi, Türkiye'de gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı

Bu söylediğini Beşiktaşlılar duymasın
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Almanya'da aile katliamı: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Ailesini katledip canına kıydı
Eşini 9 kurşunla öldüren adamın ses kayıtları mahkemede dinletildi

Mahkemede kan donduran sözler: Ecellerine susamışlar
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.