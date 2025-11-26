''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

Beşiktaş'ta bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak istediğini kulübe bildiren Rafa Silva, yönetimin konuyu UEFA'ya taşımaya hazırlanmasının ardından geri adım attı.

TAKIMA GERİ DÖNME KARARI ALDI

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Geçtiğimiz perşembe günü Nevzat Demir Tesisleri'ne noter çağırarak Rafa Silva'nın izinsiz olarak idmana katılmadığına dair zabıt tutturan yöneticiler, ayrıca oyuncunun menajeriyle görüşerek, uzlaşmaz tutum devam ettiği takdirde FIFA'ya şikayette bulunacakları uyarısında bulundu. Tesislere gelen Rafa Silva, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşüp konuya ilişkin yeni kararını açıkladı. Beşiktaş yönetimi sözleşmede yer alan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği için elinde kulübe karşı kullanabileceği bir koz bulunmayan tecrübeli oyuncu, artık antrenmanlara katılacağını söyledi.

"MAÇLARA VE ANTRENMANLARA ÇIKACAĞIM"

Yönetim ile yaptığı görüşmede takıma katılacağını açıklayan Rafa Silva, "Ben aslında geçen sezonun bitiminde ayrılmak istedim. Tek arzum ülkeme dönmekti fakat yönetimden olumlu yanıt gelmedi. Moralim bozuldu, çok üzüldüm. Kafam çok karışıktı. Son yaşananlardan sonra tekrar düşündüm. Artık bu sorun çözülsün istiyorum. Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım. Devre arası ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece takımım için elimden geleni yapacağım." dedi.

ANTRENMANA YİNE ÇIKMADI

Bu görüşme üzerine bugün yapılan antrenmana çıkması beklenen Rafa Silva'dan beklenmedik bir hamle geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre; 32 yaşındaki golcü oyuncu, bugün yapılan antrenmana da katılmadı. Yıldız oyuncunun antrenmana katılmaması sonrası siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun yaptığına anlam veremediği, antrenmanlara çıkmamanın devam etmesi durumunda yeni bir görüşme yapılacağı aktarıldı.