Antonio Rudiger, Real Madrid'de - Haberler

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Antonio Rudiger, Real Madrid'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antonio Rudiger, Real Madrid'de

İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Alman futbolcu Antonio Rudiger, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer oldu.

İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Alman futbolcu Antonio Rudiger, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer oldu.

Chelsea'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Alman futbolcu Antonio Rudiger'in Real Madrid'e transfer olduğu duyuruldu. Madrid de başarılı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz ekibi, 5 yıldır takımda olan 29 yaşındaki futbolcuya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Rudiger, Chelsea ile 204 resmi maçta görev aldı ve 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Alman futbolcu, kariyerinde Stuttgart ve Roma'da forma giydi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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