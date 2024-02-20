Anthony Taylor, Türk takımlarının maçlarında sıkça düdük çaldı
Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynayacağı maçın hakemi Anthony Taylor, daha önce Türk takımlarının maçlarında görev aldı.
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin hakemi Anthony Taylor, bugüne kadar A Milli Takım'ın 2, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in ise 1'er maçını yönetti.
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın İngiliz hakem Anthony Taylor, daha önce A Milli Takım'ın 2, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in de 1'er müsabakasında düdük çaldı.
A Milli Futbol Takımı, 45 yaşındaki hakemin yönetiminde 2018-2019 sezonunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk ettiği maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan'ı tek golle geçmeyi başardı.
Beşiktaş'ın, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz şekilde grup aşamasını tamamladığı dönemde, konuk olduğu Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem, son olarak da Galatasaray'ın, bu sezon Şampiyonlar Ligi grupları öncesi play-off turunda deplasmanda Molde'yi 3-2'lik skorla yendiği maçta düdük çaldı.
Türk takımları, Taylor'ın yönettiği müsabakalarda tek mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Başakşehir'in deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybettiği mücadelede aldı. - İSTANBUL