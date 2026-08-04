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Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü Oldu

Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü Oldu
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TFF, deneyimli İngiliz hakem Anthony Taylor'ın Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını duyurdu. Taylor, Türk hakemliğinin gelişimi için eğitim ve performans süreçlerine liderlik edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dünya futbolunun deneyimli elit hakemlerinden Anthony Taylor'ın, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. 16 yıl boyunca İngiltere Premier Lig'de hakemlik yapmış olan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kariyerini noktalayan Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladı.

14 yıl boyunca FIFA kokartı taşıyan Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda birçok kritik karşılaşmayı yönetti.

2022-2023 UEFA Avrupa Ligi fianli, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi finali ve 2020 UEFA Süper Kupa finalinde düdük çalan Anthony Taylor; İngiltere'de ise 2015 EFL Cup finali, 2015 FA Community Shield, 2017 ve 2020 Emirates FA Cup finalleri ile 2018 Championship Play-off finalini yönetti.

Anthony Taylor'ın, MHK Elit Hakem Direktörü olarak üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesi ile UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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