Anthony Nwakaeme bilmecesi son buluyor! Yıldız oyuncunun yeni rotası İngiltere oldu

Anthony Nwakaeme'nin yeni rotası belli oluyor. Son şampiyon Trabzonspor'dan ayrılan ve henüz bir takımla anlaşma sağlamamış olan Nwakaeme İngiltere yolcusu. Hulldailymail'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tecrübeli yıldızla yakından ilgileniyor. Süper Lig'den birçok oyuncuyla anlaşan İngiliz takımı, Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağlamak istiyor.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyip takımdan ayrılan Nwakaeme ile Galatasaray yakından ilgilenmişti ancak sözleşme konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta önemli rol oynayan yıldız oyuncu, geçen sezon forma giydiği 36 maçta 15 gol 11 asist ile oynadı.