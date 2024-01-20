Üye Girişi
Haberler

Sonunda beklenen an geldi! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

La Liga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de karşılaşmanın kafilesinde yer aldı. Bu maç Arda'nın ligdeki ilk maçı olacak. Arda daha önce 2 kupa maçında şans bulabilmişti.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Almeria'yı konuk edecek olan Real Madrid maçın kadrosunu açıkladı. Milli futbolcu Arda Güler de maçın kafilesine dahil edildi.

ARDA KADRODA

La Liga'da bir maç eksiğiyle lider Girona'nın 1 puan gerisinde yer alan Real Madrid, 20. hafta maçında Almeria'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Real Madrid, Almeria müsabakasının kafilesini duyurdu. Kadroya yıldız futbolcu Arda Güler de dahil edildi.

Antep fıstıklarını hazırlayın! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor

SON MAÇTA OYNAMADI

Eflatun-beyazlılarda henüz lig maçına çıkamayan Arda, 18 Ocak tarihinde Kral Kupası son 16 turunda oynanan Atletico Madrid derbisinin kadrosunda yer alsa da teknik direktör Ancelotti tarafından tercih edilmemişti.

Antep fıstıklarını hazırlayın! Arda Güler Real'deki ilk lig maçına çıkıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler La Liga Futbol Spor Haberler

1000

Yorumlar (1)

Mustafa Temel:

Hadi arda kocum

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title