Antalyaspor Yüzme Takımı Madalyalarla Vedalaştı

Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda madalyalar kazandı ve milli takım daveti aldı.

Antalyaspor Yüzme Takımı, sezonun son müsabakaları olma özelliği taşıyan Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda sezona hem madalyalarla veda etti hem de milli takım daveti aldı.

Antalyaspor'un başarılı sporcusu Mevlüt Efe Güler, 1500 metre serbest yarışında elde ettiği derece ile kendi yaş grubunda Türkiye birincisi oldu ve Yıldızlar Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı. Güler, 25 -26 Kasım tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek Central European Countries Swim Meet yarışlarında ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek için yarışacak.

İstanbul Enka Spor Kompleksi Tesisleri'nde gerçekleşen şampiyonada kırmızı beyazlıların başarılı yüzücüsü Emre Sarp Zeytinoğlu ise 400, 800 ve 1500 metre mesafe serbest stil müsabakalarının üçünde de üçüncü olarak defalarca kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

İstanbul'da kulaç atan diğer Antalyasporlu Atakan Ercan, 800 metrede yedinci olurken, takım arkadaşı Ahmet Ege Güldağ ise hemen arkasından yarışı tamamlayarak sekizinci oldu. Güldağ'ın altıncı sırayı aldığı 1500 metre serbest yarışını ise takım arkadaşı Ahmet Efe Söker yedinci sırada tamamladı ve akrepler ilk on yüzücü arasına isimlerini yazdırmış oldular.

Antalyaspor Yüzme Okullarımızdan yetişerek lisanslı takım sporcusu olan ve başarılarla dolu bir sezonu daha geride bırakan akreplerin milli yüzücüleri, eylül ayının başında başlayacak olan yeni sezonun hazırlıklarını Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesislerinde faaliyete başlayan yüzme havuzunda sürdürecek. - ANTALYA