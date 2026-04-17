Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 30. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor maçı, ilk yarıda atılan gol olmadan 0-0 sona erdi. Maç öncesinde Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ballet, Safuri, Saric, Doğukan Sinik, Van de Streek

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Olaigbe, Gonçalves, Deniz Türüç, Kramer

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan pasında Kramer'in ceza alanından şutunda top yandan dışarıya gitti.

4. dakikada Saric'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

27. dakikada Soner Dikmen'in ceza yayına yakın noktadan şutunda topu kaleci Deniz Ertaş iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında iyi yükselen Kramer'in kafayla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Safuri'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Deniz Ertaş ayağıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan, hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Oktay Özden
