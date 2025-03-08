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Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 0-0 Eşitlikle Kapandı

Antalyaspor ve Çaykur Rizespor 0-0 Eşitlikle Kapandı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İki takım da birçok fırsattan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada kazanılan serbest vuruşta Safuri ceza sahasına ortaladı, Van de Streek'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

22. dakikada Akintola ceza sahasına çalımlarla girdi, çizgiye kadar inip içeriye yerden çıkardığı topa gelişine vuran Ali Sowe'nin şutu kaleciden sekti, dönen topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

34. dakikada Van de Streek'in ara basıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kaluzinski'nin yerden sert şutu, az farkla auta gitti.

43. dakikada sol kanattan Van de Streek'in ceza sahasına ortasında göğsüyle topu önüne alan Samudio'nun yerden şutunu kaleci Tarık kurtardı.

45. dakikada Safuri'den aldığı pasla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunu Tarık korner çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Bora Özkara, Salih Mazlum

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thallisson Kelven, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Ramzi Safuri, Van de Streek, Sam Larsson, Samudio.

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Soner Dikmen, Petrusenko, Berkay Topdemir, Milosevic, Taha Osman Özmert, Gaich

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Samet Akaydın, Husniddin Alikulov, Hojer, Varesanovic, Berkay Özcan, Babajide Akintola (Emrecan Bulut dk. 32), Ibrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Ali Sowe

Yedekler: Ivo Grbic, Efe Doğan, Jurecka, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Buljubasic, Mithat Pala, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Husniddin Alikulov (Çaykur Rizespor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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