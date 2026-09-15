Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü

ANTALYASPOR, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya vardı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen resmi imza törenine Başkan Mustafa Ergün ve yeni teknik direktör Osman Özköylü katıldı. Başkan Mustafa Ergün, sezona fikstür avantajıyla başlanmasına rağmen yaşanan talihsizliklere dikkati çekti. Önceki teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolların dostane bir şekilde ayrıldığını belirten Başkan Ergün, süreci şu sözlerle özetledi:

"Güzel bir fikstür çekmemize rağmen talihsizlikler peşimizi bırakmadı. Bülent hocamızla herhangi bir sorun yaşamadan yollarımızı ayırdık ve kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni bir arayışa girdiğimiz bu süreçte, ligi çok iyi bilen Osman hocamızla görüşerek anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

'SEZON SONUNDA SÜPER LİG SEVİNCİNİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Antalyaspor gibi büyük bir camiada görev almaktan büyük gurur duyduğunu ifade eden Osman Özköylü ise takımı hak ettiği noktalara taşımak için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını vurguladı. Özköylü, hedeflerini şu şekilde aktardı:

"Bu şehrin ve bu kulübün Türk futbolundaki yeri son derece önemlidir. Takımın şu an bulunduğu nokta bir talihsizliktir ancak kulübü olması gereken yere taşımak için ekibimle birlikte elimizden geleni yapacağız. Bülent hocamıza bıraktığı yerden dolayı teşekkür ederiz. Amacımız üst sıraları kovalayan ve sezon sonunda Allah'ın izniyle Süper Lig sevinci yaşayan bir takım olmak. Ben buraya inanarak ve oyuncu grubuna güvenerek geldim. Tüm camianın bu hedefe odaklanması çok önemli. Bilgi birikimimizi ve enerjimizi bu takımın potansiyelini yukarı çekmek için harcayacağız."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başkan Mustafa Ergün ve Osman Özköylü, takımın geleceğine dair mesajlar verdi. Sözleşme süresiyle ilgili bilgi veren Ergün, anlaşmanın ilk etapta sezon sonuna kadar yapıldığını, Süper Lig'e çıkılması halinde kafa yapılarının uyuştuğu Osman Özköylü ile yola devam etmek niyetinde olduklarını belirtti.

Kadro yapısı hakkındaki soruları yanıtlayan teknik direktör Özköylü ise takımda bazı eksiklikler olduğunu belirterek, "Devre arasına kadar bu çözümü takım içinden bulmak durumundayız. Takımı yakından takip ettim ve bilgi sahibiyim. Elimizde potansiyelli bir oyuncu grubu var. Bu potansiyeli saha içi disiplin ile birleştireceğiz ve tüm şehri de bu işin içine katarak engelleri aşacağız" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın ekibi şu isimlerden oluştu: Uğur Okur (Antrenör), Ragıp Başdağ (Antrenör), Yasin Özbudak (Atletik Performans Antrenörü), Arif Can Şanal (Kuvvet Antrenörü), Zeki Coşkuner (Analiz Antrenörü), Cengizhan Baskın (Kaleci Antrenörü), Umutcan Yüksel (Kaleci Antrenörü).

Törende; kırmızı beyazlı takımın yeni transferleri Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz, Fotios Pseftis, Samet Yalçın ve Arif Kocaman ile altyapıdan takıma kazandırılan sporcular Arda Altun, Ensar Buğra Tivsiz, Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez ve Batuhan Eroğlu için de imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı