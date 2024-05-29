Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, kulübün tesislerini gezdi
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olan Brezilyalı Alex de Souza, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti. Kulüp başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de Alex'e eşlik etti. Alex, tesisleri inceledi ve takımın genel durumu hakkında bilgi aldı.
Antalyaspor'un anlaştığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kulübün tesislerini gezdi.
Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde incelemede bulunan Alex'e başkan Sinan Boztepe ve yöneticiler de eşlik etti.
Alex, kulüp yöneticilerinden takımın genel durumu hakkında da bilgi aldı.