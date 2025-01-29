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Antalyaspor'un Kick Boks Başarısı: 1 Altın, 1 Bronz

Antalyaspor'un Kick Boks Başarısı: 1 Altın, 1 Bronz
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Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Antalyasporlu sporcular 1 altın ve 1 bronz madalya kazanırken, Mehmet Mıstık kariyerinin 14. Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Antalya'da 21-28 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Antalyasporlu sporcular, 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Antalyasporlu sporculardan Mehmet Mıstık, 14. kez Türkiye şampiyonu unvanını kazanarak kırılması güç rekorunu geliştirdi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından faaliyet takviminde yer alan ve 21-28 Ocak 2025 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ring ve tatami branşlarında kıyasıya mücadele ettiği şampiyonayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de ziyaret etti. Şampiyona için Antalya'da bulunan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Antalyaspor Kulübü'nünü ziyaret ederek Başkan Mustafa Ergün ve yöneticilerle bir araya geldi.

14. Türkiye şampiyonluğunu elde etti

Şampiyonada 89 kilogram Light Contact kategorisinde tatamiye çıkan Antalyaspor'un başarılı kick boksörü Mehmet Mıstık, çıktığı üç müsabakayı da kazanarak kariyerinin 14. Türkiye şampiyonluğuna imza attı. Antalya Spor Salonu'ndan bir altın ve bir bronz madalya ile ayrılan sporcular, bu organizasyonun ardından Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası'nda madalya mücadelesi verecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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