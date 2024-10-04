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Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı

Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, bu sonuçla birlikte 5 maç hem gol atmayı hem de 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor, Antalyaspor sahasında karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 2-1 kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

İlhan Palut'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Vaclav Jurecka, 44. dakikada ise Husniddin Alikulov kaydetti. Antalyaspor'un golü 87. Adolfo Gaich'ten geldi.

Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı

5 MAÇ SONRA KAZANDI VE GOL ATTI

Çaykur Rizespor, ligde 5 maç sonra gol attı ve galip gelmeyi başardı. Rizespor, bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Alex de Souza'nın takımı ise 4. mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı. Antalyaspor milli ara sonrası Galatasaray'ı ağırlayacakken, Rizespor ise Bodrum FK'ya konuk olacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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