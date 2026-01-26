Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirildi.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda, yenilenme çalışması yaptı.
Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına 28 Ocak Çarşamba günü devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor