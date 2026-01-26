Haberler

Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüp, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirildi.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 30 Ocak Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda, yenilenme çalışması yaptı.

Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına 28 Ocak Çarşamba günü devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
