Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: 3 puana yakın olan taraf bizdik

- Tralhao: "3 puana yakın olan taraf bizdik"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Rizespor maçında galibiyet için çok fazla şans bulduklarını belirterek, "Takımımızın gösterdiği reaksiyon çok iyiydi, 3 puana yakın olan taraf bizdik, 1 puandan da şikayetçi olacak değiliz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, çok zor bir maç olduğunu belirterek, "Rakibimizi düşündüğümüzde bireysel kalitesi iyi olan oyuncuları olan ve takım oyununu da iyi oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. Bütün hafta buna göre hazırlandık. Rakibimizin kendi fiziğini gösteren özelliklerinden bir tanesi de oyunun ritmini düşürmeyi çok iyi başarıyorlar. Bu şekilde oyunun genelini sürdürmeyi çok iyi başarıyorlar. İlk yarıda biz rakibimizin bu ritim düşürme isteğini ayak uydurduk diyebiliriz. Uydurmamayı düşündüğümüz halde ayak uydurduk diyebiliriz. İkinci yarıda kendimiz gibi oynadık, kendi ritmimizi bulduk ve rakibimize de bunu kabul ettirdik. Kendi gol fırsatlarımızı oluşturabilecek bir oyun ortaya koyduk ama olmadı" diye konuştu.

"Değerlendiremedik"

İkinci yarı harika bir oyun oynadıklarının altını çizen Tralhao, "Çok fazla şans bulduk. Takımımızın gösterdiği reaksiyon çok iyiydi. 3 puana yakın olan taraf bizdik. 3 puanı istedik, 1 puandan da şikayetçi olacak değiliz. Süper Lig'de gerçekten çok mücadeleci bir lig. Her maçta kimin kazanacağını tahmin etmek kolay olmuyor. Bu da böyle maçlardan bir tanesiydi. Her takım her takımı yeniyor. Bu yüzden de galibiyete yakın taraf bizdik. Fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. Bu yüzden de 1 puanı aldığımız için bundan memnunuz ama 3 puanı alabildiğimiz senaryoda daha mutlu olabilirdik. İkinci yarıdaki oyunumuzu sürdürmeye ve oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta çok daha iyi hazırlanıp 3 puanı almayı hedefliyoruz" dedi.