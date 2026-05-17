Antalyaspor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen ligden düşen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, "Bizim için trajedi dolu bir gece oldu. Çok üzgünüz." dedi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, böyle maçların ardından konuşmanın kolay olmadığını söyledi.

Galibiyete ihtiyacı olan bir maçta istediklerini aldıklarını anlatan Uğurlu, "Kocaelispor da maça çok iyi hazırlanmış. Tebrik ederim. Mücadelemizi verdik. Galip ayrıldık ama yetmedi. Diğer maçlardan. beklediğimiz skorlar gelmedi. Umutlandık ama olmadı. Bizim için trajedi dolu bir gece oldu. Çok üzgünüz. Böyle maçlar sonunda konuşmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Elimizden geleni yaptık ama yetmedi." diye konuşan Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer takımlara bir şey söyleyemiyoruz. Sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ligi bitirmişlerdi. Oraya bırakmamak, kimseye bağlı kalmamak gerekiyordu. Bizim de yaptığımız hatalar muhakkak vardır. Takım küme düştüyse bizim de o sorumluluğu almamız gerekiyordu. Kendi adıma bu sorumluluğu her zaman aldım. Transferin olup olmaması, diğer sorunlarla ilgili konuşmadım. Konuşmayacağım da. Bulunduğumuz şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Daha iyisi de olabilirdi ama gücümüz maalesef bu kadarına yetti. Son haftaya kalmaması gerekiyordu."

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
