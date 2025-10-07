Haberler

Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan istifa etti

Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan istifa etti
Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti. Belözoğlu'nun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılırken, bu ayrılığın ardından kulislerde yeniden geri dönüş iddiaları da gündeme geldi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da ayrılık yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.

SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor Yönetimi, o maçın ardından Belözoğlu'nun istifasını kabul etmemişti.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEMDE

Belözoğlu'nun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılırken, bu ayrılığın ardından kulislerde yeniden geri dönüş iddiaları da gündeme geldi.

Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan istifa etti

ANTALYASPOR KARNESİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı. Antalyaspor ile bu yılın ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

fenerbahçenin bahçevanı takımı çalıştırsa en kötü ikinci olur üçüncüyle arasında da 10 puan olur fenerin sorunu hoca değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOkan Okan:

berbat bir oran napalım bunu bize ismail lazım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
