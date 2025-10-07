Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da ayrılık yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etti.

SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor Yönetimi, o maçın ardından Belözoğlu'nun istifasını kabul etmemişti.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEMDE

Belözoğlu'nun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılırken, bu ayrılığın ardından kulislerde yeniden geri dönüş iddiaları da gündeme geldi.

ANTALYASPOR KARNESİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı. Antalyaspor ile bu yılın ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.