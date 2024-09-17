Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile İkinci Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de Alex de Souza yönetiminde ikinci galibiyetini Adana Demirspor karşısında 2-1'lik skorla elde etti. Braian Samudio ve Sam Larsson'ın performansları dikkat çekti.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyet sevincini yine sahasında yaşadı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye'ye teknik direktör dönen Alex'in çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, 2024-25 sezonuna 10 Ağustos'ta iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başladı.

Antalyaspor, ligin ikinci haftasında 18 Ağustos'ta Beşiktaş'a deplasmanda 4-2 yenildi. Akdeniz ekibi, üçüncü haftada 25 Ağustos'ta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Akdeniz temsilcisi, ligin dördüncü haftasında 1 Eylül'de RAMS Başakşehir'e dış sahada 5-2 mağlup oldu. Beşinci haftada dün konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezonki ikinci galibiyetini kazanarak puanını 7'ye çıkardı.

En golcü Samudio

Antalyaspor'un bu sezonki gol perdesini Beşiktaş maçında iki golle açan Paraguaylı oyuncu Braian Samudio, ağları sarsmaya devam ediyor.

Atakaş Hatayspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında penaltıdan bir gol kaydeden Samudio, Adana Demirspor mücadelesinin de uzatma dakikalarında attığı golle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Ligde 5 haftada attığı 4 golle fileleri havalandıran oyuncular arasında giren Samudio, takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Larsson'dan iki maçta üç gol

Antalyaspor'un İsveçli oyuncusu Sam Larsson ise Başakşehir maçında iki gol attıktan sonra Adana Demirspor karşılaşmasını da boş geçmedi.

Antalyaspor'un bu mücadeledeki ilk golünü kaydeden Larsson, üst üste iki haftada üç gol sevinci yaşadı.

Townsend ilk maçına çıktı

Antalyaspor'un yeni transferlerinden İngiliz oyuncu Andros Townsend, Adana Demirspor karşılaşmasında ilk kez forma giydi.

İngiltere Championship kulüplerinden Luton Town'dan 2 yıllığına Antalyaspor kadrosuna dahil edilen Townsend, kırmızı-beyazlı ekipte ilk 11'de başladığı ilk lig maçında 66 dakika süre aldı.

Lig sıralamasında 8'inci basamakta yer alan ve 6'ncı haftada 22 Eylül Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Antalyaspor, İstanbul'da ilk deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Alex De Souza Antalyaspor Futbol Yaşam Spor

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki!
title