Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza Futbolcularla Sağlık Taramasından Geçti

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, futbolcular ile birlikte sağlık taramasından geçti.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıkları çerçevesinde kırmızı-beyazlı futbolcularıyla birlikte antrenmanlarını sürdürüyor. Sağlık kontrolleri için Memorial Antalya Hastanesi'nde yapılan detaylı taramada oyuncalarını yalnız bırakmayan Alex de Souza'da, kapsamlı bir sağlık taramasından geçti. Kontroller arasında kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayeneleri ile genel sağlık taramaları yer aldı. - ANTALYA