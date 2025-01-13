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Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile Yollarını Ayırdı

Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile Yollarını Ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Alex de Souza'nın görevde bulunduğu süreçte takım 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Antalyaspor, Alex de Souza ile yolların ayrıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Alex de Souza ve ekibi ile çalıştığı dönemle ilgili karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alex de Souza'ya teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki teknik adamlık kariyerinde başarılar dileriz."

Brezilyalı teknik adam yönetiminde kırmızı-beyazlılar 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 9 mağlubiyet yaşadı ve 21 puan topladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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