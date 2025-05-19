Antalyaspor, Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi ve Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor, Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi ve Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantileyen Onvo Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Başkan Sinan Boztepe, takıma destek çağrısında bulundu ve gelecek sezon için büyük hedefler belirlediklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de kalmayı garantileyen Onvo Antalyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını da başlattı.

Antalyaspor AŞ Başkanı Sinan Boztepe, yaptığı açıklamada, 36. hafta mücadelesinde dün Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan takımlarının, bitime iki hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediğini belirtti.

Futbolculara, teknik heyete, yöneticilere, personel ve taraftara teşekkür eden Boztepe, "Şimdi Antalyaspor'umuz için çok daha önemli bir sürece giriyoruz. Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Boztepe, tüm Antalyasporlulara birlik ve takımlarına destek olma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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