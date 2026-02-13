Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 3-1'lik skorla kazandı.

ANTALYASPOR ŞANS TANIMADI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 22. dakikada Samuel Ballet, 72. dakikada Nikola Storm kaydetti. Samsunspor'un tek golü 90+6'daOlivier Ntcham'dan geldi.

3 PUANLA ÜST SIRALARA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligde iki hafta aradan sonra kazanan Antalyaspor puanını 23'e yükselterek alt sıralardan üst sıralara çıktı. Üst üste ikinci kez kaybeden Samsunspor ise 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Samsunspor, Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.