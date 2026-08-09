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Antalyaspor Mardin Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antalyaspor Mardin Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile deplasmanda karşılaşacak Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarına başladı. Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğerleri sahada antrenman yaptı.

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, 16 Ağustos Pazar günü Mardin deplasmanında yapacağı müsabaka için teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibinde, dünkü Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sahada çalıştı.

Kaynak: AA
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