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Antalyaspor, Kocaelispor'u 3-1 Mağlup Etti

Antalyaspor, Kocaelispor'u 3-1 Mağlup Etti
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Antalyaspor, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Maçta golleri Mehmet Yılmaz (kendi k.k.), Samudio ve Bahadır Öztürk kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise Markao’dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Townsend'in yerden kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Safuri'nin şutunu Kocaeli defansı kale çizgisinden çıkardı.

59. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Safuri'nin şutunu kaleci Harun çeldi. Sonrasında defans topu uzaklaştırdı.

61. dakikada orta sahadan defansın arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Barış Alıcı'nın şutunu kaleci çeldi.

69. dakikada kazanılan serbest vuruşta Townsend'in şutu barajdan döndü. Topu önünde bulan Bahadır'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

87. dakikada Kocaelispor'dan Barış Alıcı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Abdullah kurtardı.

90. dakikada Oğulcan'ın pasında Markao ceza sahasına girer girmez vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Yusuf Bozdoğan, Egemen Savran

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan ( Bahadır Öztürk dk. 60), Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Hasan Ürkmez dk. 82), Safuri (Berkay Topdemir dk. 83), Townsend, Djenepo, Kaluzinski (Petrusenko dk. 46), Samudio (Gaich dk. 82 (Taha Osman Özmert dk. 90+1)

Yedekler: Bünyamin Balcı, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Kağan Arıcan

Teknik Direktör: Alex de Souza

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Caner Osmanpaşa (Haşim Sarman dk.75), Yunus Emre Gedik (Mikdat Çil dk.90+3), Vukovic, Pedrinho (Furkan Gedik dk.62), Caktas (Mesut Can dk.46), Barış Alıcı, Beridze (Oğulcan dk.62), Ahmet Sagat (Markao dk.68)

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Yusuf Cihat Çelik, Mustafa Ege

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Mehmet Yılmaz (dk.9 k.k.), Samudio (dk.18), Bahadır Öztürk (dk.69) (Antalyaspor), Markao (dk.90) Kocaelispor

Sarı kart: Onur (Kocaelispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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