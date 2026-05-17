Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kocaelispor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip iki kez direğe takılırken, konuk ekip de etkili olamadı.
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Ballet'in ceza sahasına ortasında Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Safuri'nin şutunda kaleci Serhat meşin yuvarlağı kontrol etti.
32. dakikada Ballet'in soldan ceza sahasına pasında Van de Streek ön direkte dokunamadı, meşin yuvarlak auta çıktı.
45+3. dakikada Bünyamin'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğe çarparak dışarı gitti.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar, Yasin Kol
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Giannetti, Paal, Ceesay, Soner Dikmen, Abdulkadir Ömür, Safuri, Ballet, Van de Streek
Yedekler: Cuesta, Samet Karakoç, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Giannetti, Gueye, Storm, Boli, Kerem Kayarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Kocaelispor: Serhat, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita (Nonge dk. 38), Show, Sissoko, Rivas, Churlinov, Agyei
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Deniz Ceylan, Furkan Gedik, Serdar Dursun, Tayfur Bingöl, Muhammed Efe Küçük, Esat Yusuf Narin, Arda Özyar,
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Sarı kartlar: Keita, Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - ANTALYA