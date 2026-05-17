Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Kocaelispor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip, Ballet ve Van de Streek ile tehlikeli ataklar geliştirse de top direkten döndü.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Mustafa Savranlar
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Safuri, Abdülkadir Ömür, Ballet, Van de Streek
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita (Dk. 39 Nonge), Susoho, Rivas, Churlinov, Agyei
Sarı kart: Dk. 38 Keita, Dk. 42 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)
10. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ballet'in yerden etkili ortasına hareketlenen Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Safuri'nin şutunda ise top, Kocaelisporlu oyunculara çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
15. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Keita'nın sert vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada Safuri'nin sol kanattan yerden ortasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
