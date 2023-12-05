Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor, Kepezspor FAŞ'ı 6-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Antalyaspor, Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Kepezspor FAŞ'ı 6-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Antalya derbisinde Antalyaspor, rakibini farklı skorla mağlup ederken, Kepezspor FAŞ ise kupaya veda etti.

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Kepezspor FAŞ'ı 6-1 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Antalyaspor ile Kepezspor FAŞ karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçı hakem Raşit Yorgancılar yönetti. Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin, Kepezspor FAŞ mücadelesinde ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara süre verdi.

Karşılaşmanın 11'inci dakikasında Antalyaspor sol kanattan geliştirdiği atakta Bytyqi'nin ortasına uzak direk dibinde topla buluşan Holtmann'ın vuruşu filelere giderek 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı ekip, 43'üncü dakikada da Van de Streek'in ayağından gol buldu: 2-0. Konuk ekip Kepezspor FAŞ ise 45+2'de Ozan Can Dursun'un kafa golüyle farkı bire indirdi ve bu golle ilk yarı 2-1 sona erdi. 64'üncü dakikada ceza alanını cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sam Larsson yaklaşık 25 metreden meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 3-1 öne geçirdi. 72'nci dakika da Safuri'nin derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde Assambolanga'nın sol ayağıyla sert vuruşu ağlara gitti: 4-1. 82'nci dakikada Ege Bilsel'in son çizgiden yerden pasını altı pasın gerisinden alarak vuruşunu yapan Assambolanga, kendisinin 2'nci takımının 5'inci golüne imza attı: 5-1. 86'ncı dakikada Ege Bilsel kendisine atılan uzun pası ceza alanı içerisinde ayağının üstüyle Bahadır Öztürk'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bahadır'ın vuruşu Antalyaspor adına 6'ncı kez ağlarla buluştu: 6-1. Mücadelenin 62'nci dakikasında ilk yarıdan sarı kartı bulunan Serkan Özen, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kepezspor FAŞ takımı kalan süreyi 10 kişi tamamladı.

Antalya derbisinde Antalyaspor, rakibini 6-1 yenerek adını 5'inci Eleme Turu'na yazdırırken, Kepezspor FAŞ ise kupaya veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Antalyaspor Antalya Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hakim Ziyech ve Hadise sevgili mi? İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı? Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var? 5 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title