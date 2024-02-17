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Antalyaspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'u evinde konuk ettiği maçta 2-0 galip geldi. Adam Buksa'nın attığı gollerle ev sahibi ekip ilk yarıyı önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Buksa'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

6. dakikada Sambissa'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Mamadou'nun ceza sahası içinden plasesi kala direği dibinden kaleci son anda kornere tokatladı.

14. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasında Van de Streek arka direkte topu Buksa'ya indirdi. Buksa'nın altıpas içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı içine derin pasında topla buluşan Buksa'nın sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelere gitti.

30. dakikada Vorobjovas'ın ceza alanı içine yaptığı ortada Coly'in uzak köşeye ayak içi gönderdiği topu kaleci çelmeyi başardı.

43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Leite güçlükle çıkardı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Safuri, Bytyqi, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Erdal Rakip, Larsson, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Yiğit Üstün, Naldo, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Ali Yaşar, Vefa, Vorobjovas, Jackson, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Emrehan Gedikli, Enveer Azmi Saıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı, İzzet Topatar, Traore, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Adam Buksa (dk. 14 ve 16) (Antalyaspor)

Sarı kart: Simon Deli (İstanbulspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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