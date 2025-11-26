Antalyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel oyunla sona erdi.
Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor