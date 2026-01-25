Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Saric ve Van de Streek'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Hüseyin'in hatalı pasını iyi değerlendiren Koita, ceza sahası yayı solundaki Niang'a pasını aktardı. Topu kontrol eden Niang'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

63. dakikada orta alanda topla buluşan Ballet'in sol kanattaki Samet'e aktardığı pas sonrası yapılan ortada, arka direkte iyi yükselen Van de Streek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahası yayının solunda topla buluşan Ballet'in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı (Giannetti dk. 65),Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç (Doğukan Sinik dk. 64), Saric (Ceesay dk. 76) Storm (Ballet dk. 46), Van de Streek (Bahadır Öztürk dk. 90+3)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ensar Buğra Tivsiz, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Abdurrahim Dursun dk. 76), Kelven, Dele-Bashiru (Samed Onur dk. 87), Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu (Dilhan Demir dk. 87), Tongya (Varesanovic dk. 78), Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Saric (dk. 26), Van de Streek (dk. 63) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Van de Streek (Antalyaspor), Niang, Pereira, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
'Proje okullarında mülakat' iddiasına yanıt

"Proje okullarında mülakat" iddiasına çok net yanıt
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Fenerbahçe'de maça saatler kala sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme