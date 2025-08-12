Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar yapıldı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından verilen iki günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor