Antalyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 19 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalıştı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.

Antalyaspor'un 07 Gençlik Taraftar Grubu'nun, yeni teknik direktörleri Bulut'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu ve Gaziantep FK müsabakası için başarı dilediği aktarıldı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.