Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki ekip, tesiste kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki taktik antrenmanının ardından tesiste kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray müsabakasını, hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor