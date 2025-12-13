Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 4-1 yenildi. Galatasaray'ın gollerini Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Yunus Akgün'ün orta sahanın gerisinden sağ kanattaki Osimhen'e pasını aktardı. Topla birlikte ceza alanına giren Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

69. dakikada Safuri'nin sol köşeden kullandığı köşe atışında ön direkte Saric'in kafa vuruşunda Osimhen'in kafasından seken topu arka direkte bulunan Streek'in kafayla ağlara yolladı. 1-3

76. dakikada Sara'nın sol köşeden kullandığı köşe atışında Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Ballet'in yerden ortasında ceza sahasında Boli'nin şutunda top az farkla autta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Icardi'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dario Saric dk. 30), Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Ramzi Safuri, Kenneth Paal, Samuel Ballet, Nikola Storm (Sander van de Streek dk. 46), Yohan Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Arda Ünyay dk. 67), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 74), Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 67), İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün (Mauro Icardi dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 82), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Leroy Sane (dk. 7), Roland Sallai (dk. 10), Victor Osimhen (dk. 56), Icardi (dk. 90+3) (Galatasaray), Sander van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Lautaro Giannetti (Antalyaspor), Victor Osimhen, Kazımcan Karataş (Galatasaray) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
