Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Galatasaray: 4 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Antalyaspor, sahasında Galatasaray'a 4-1 yenildi. Galatasaray'ın gollerini Leroy Sane, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Mauro Icardi kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Yunus Akgün'ün orta sahanın gerisinden sağ kanattaki Osimhen'e pasını aktardı. Topla birlikte ceza alanına giren Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
69. dakikada Safuri'nin sol köşeden kullandığı köşe atışında ön direkte Saric'in kafa vuruşunda Osimhen'in kafasından seken topu arka direkte bulunan Streek'in kafayla ağlara yolladı. 1-3
76. dakikada Sara'nın sol köşeden kullandığı köşe atışında Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
79. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Ballet'in yerden ortasında ceza sahasında Boli'nin şutunda top az farkla autta çıktı.
90+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin pasında penaltı noktasına yakın bir yerden Icardi'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dario Saric dk. 30), Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Ramzi Safuri, Kenneth Paal, Samuel Ballet, Nikola Storm (Sander van de Streek dk. 46), Yohan Boli
Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Arda Ünyay dk. 67), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Kazımcan Karataş dk. 74), Lucas Torreira (Gabriel Sara dk. 67), İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün (Mauro Icardi dk. 67), Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 82), Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Leroy Sane (dk. 7), Roland Sallai (dk. 10), Victor Osimhen (dk. 56), Icardi (dk. 90+3) (Galatasaray), Sander van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Lautaro Giannetti (Antalyaspor), Victor Osimhen, Kazımcan Karataş (Galatasaray) - ANTALYA