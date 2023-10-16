Antalyaspor Futbolcusunun Oğlunun Cenazesi İspanya'ya Gönderilecek

CENAZESİ İSPANYA'YA GÖTÜRÜLECEK

Antalya'da trafik kazasında ağır yaralanıp, yoğun bakımdaki 40'ıncı günde yaşam savaşını kaybeden Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria'nın cenazesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, adli tıp kurumu morguna götürüldü. Cenazenin alınması sırasında Naldo Pereria, eşi ve yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular ve takım yöneticileri hastaneye gelerek, Naldo'ya destek verdi. Davi Pereria'nın cenazesi, defnedilmek üzere İspanya'nın Barcelona kentine götürülecek.