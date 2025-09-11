Haberler

Antalyaspor, Fildişi Sahilli Yıldızı Yohan Boli'yi Transfer Etti

Antalyaspor, Fildişi Sahilli Yıldızı Yohan Boli'yi Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Fildişi Sahilli santrafor Yohan Boli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Fildişi Sahilli oyuncu Yohan Boli'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz Fildişi Sahilli santrafor Yohan Alexandre Mady Boli ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
