Antalyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 28 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Dünkü Zecorner Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.

Diğer oyuncu grubu ise sahada taktiksel çalışmalar yaptı.

Akdeniz ekibi, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 23 Eylül Salı günü devam edecek.