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Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü evinde konuk ettiği maçı 2-1 kazandı. İlk yarıyı ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Mendes'in dokunuşundan önce kaleci Ataberk çıkıp meşin yuvarlağı aldı.

7. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ömer Toprak kafayla içeri çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Veysel Sarı'nın meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

13. Safuri'nin penaltı noktasına çevirdiği topu iyi kontrol eden Buksa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak kale direği dibinden ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Shukorov'un sert şutunda kaleci Ataberk meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ortasında arka direkte topu kontrol eden Güven Yalçın'ın röveşatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

45+3. dakikada orta alanda Erdal Rakip'in, Shukorov'a sert müdahalesi sonrası, karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından Erdal'a kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Safuri, Buksa

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski,Ufuk Akyol, Van de Streek, Holtmann, Naldo, Ege Bilsel, Asombalonga

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Birachi, Ceccherini, Levent, Feghouli, Mendes, Shukorov, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın

Yedekler: Emre Bilgin, Rohden, Lasagna, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Lawrence Nicholas, Sturaro, Nazım Sangare, Salih Dursun,Flavio

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Goller: Veysel Sarı (dk. 7), Buksa (dk. 13) (Antalyaspor) Güven Yalçın (dk. 42) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Erdal Rakip (dk.45+3) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Shukurov, Güven, Levent (Fatih Karagümrük), Veysel (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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