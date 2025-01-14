Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile Anlaşma Sağladı
Antalyaspor, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için yarın imza töreni ve basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar, Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra Belözoğlu'nu göreve getirdi.
Antalyaspor, yeni teknik patronu Emre Belözoğlu için yarın imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirecek.
Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Emre Belözoğlu için yarın saat 13.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenleyecek. - ANTALYA