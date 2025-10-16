Haberler

Antalyaspor'dan hakem açıklaması: Dikkatle izleyeceğiz

Antalyaspor, ligde oynanacak Gaziantep FK maçına yapılan hakem atamasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu haftaki karşılaşmada görev alacak hakem ekibini dikkatle izleyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ederken, aynı zamanda hakem arkadaşımıza ve ekibine güven duyduğumuzu, adaletli, cesur ve oyunun ruhuna uygun bir yönetim sergileyeceklerine inandığımızı belirtmek isteriz.'' denildi.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Gaziantep FK maçına yapılan hakem atamasıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp olarak Türk futbolunun adalet, emek ve saygı temelleri üzerinde yükselmesi gerektiğine inandıkları belirtildi.

''BU ATAMA SORU İŞARETLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ''

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan hakem atamaları, her hafta olduğu gibi bu hafta da kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir konu olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ligin geride kalan 8 haftalık sürecinde takımımıza tam 4 kez tecrübesiz hakemler atanmış, milli ara öncesinde oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasında da yine kariyerinin başında olan bir hakem görev yapmıştır. Geçtiğimiz haftalarda tecrübesiz hakemlerin görev aldığı maçlarda yaşanan tartışmalı kararların etkisi hala gündemdeyken, benzer bir atamanın yeniden yapılması camiamızda ve futbol kamuoyunda doğal olarak bazı soru işaretlerini beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte Antalyaspor camiası olarak biz, her koşulda oyunun adaletine ve sahadaki emeğe olan inancımızı korumaya devam ediyoruz."

''DİKKATLE İZLEYECEĞİZ!''

Türk futbolunun geleceği adına genç hakemlerin gelişimini destekledikleri kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu haftaki karşılaşmada görev alacak hakem ekibini dikkatle izleyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan ederken, aynı zamanda hakem arkadaşımıza ve ekibine güven duyduğumuzu, adaletli, cesur ve oyunun ruhuna uygun bir yönetim sergileyeceklerine inandığımızı belirtmek isteriz. Tecrübesiz hakemlerin, özellikle kulübümüz açısından kritik öneme sahip maçlara atanması konusunda atamayı yapan yetkilileri daha dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz. Bizler, saha içinde tüm gücümüzle mücadele edecek ve kazananın futbol olması için çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü oynayacağımız mücadelenin fair play ruhuna uygun, hak edenin kazandığı bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz."

MAÇ PAZAR GÜNÜ

Hesap.com Antalyaspor'un deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç 19 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
