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Antalyaspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı belirlendi

Antalyaspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı belirlendi
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Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu, Mustafa Ergün başkanlığındaki ilk toplantısında görev dağılımını netleştirdi. Başkan Vekili Serkan Sürer olurken, mali işler, basın sözcülüğü, futbol akademisi ve diğer birimlerin sorumluları belirlendi. Ayrıca taraftar yürüyüşüne tam kadro katılım kararı alındı.

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu, Mustafa Ergün Başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Vekili'nin Serkan Sürer olarak belirlendiği toplantıda diğer tüm yöneticiler Asbaşkan olarak listelendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı netleşti.

Yeni yönetimin Mali İşler sorumluluğunu Harun Tümer, Basın Sözcülüğünü ise Ali Topuz üstlendi. Antalyaspor Futbol Akademisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Demirtop ile Haydar Ali Yıldırım ikilisi olurken; İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İzzet Şengel ve Mehmet Ağırbayraktar isimlerinden oluştu.

Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerinin Serkan Sürer, Bilal Özkan, Ali Altınay ve Hakan Kayaarası kadrosundan oluştuğu listede, Dış İlişkiler ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Yöneticiler Lokman Arslan, Ali Topuz ve Mehmet Ağırbayraktar üçlüsü oldu. Yönetim Kurulu'nun Projelerden Sorumlu isimleri Nebi Erdemsoy, Lokman Arslan ve Haydar Ali Yıldırım olurken; Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ise Ali İzzet Şengel oldu. Toplantıda Satış Pazarlama ve Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Arslan, Nebi Erdemsoy ve Mehmet Ağırbayraktar isimleri olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca kırmızı beyazlı taraftar grupları tarafından kulübün geleceği için tek bir yürek olmak ve sesi en gür şekilde duyurmak, Antalyaspor'un haklarını savunmak, armayı yalnız bırakmamak ve takımın sahipsiz olmadığını herkese göstermek adına düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması organizasyonuna yönetim kurulu, kulüp personelleri ve sportif departmanlar olarak tam kadro katılım sağlanması yönünde bir karar alındı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı önündeki Akrep heykelinin başlangıç noktası olarak belirlendiği etkinlik, 23 Haziran 2026 Salı günü (yarın) saat 19.30'da başlayacak ve hep birlikte Cumhuriyet Meydanına yürüyüş ile devam ettikten sonra meydanda yapılacak basın açıklaması ile sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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