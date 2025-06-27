Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor

Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
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Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, görevinden ayrılacağını açıkladı. Boztepe, yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü genel kurul kararını aldıktan sonra istifamı vereceğim ve aday olmayacağım." dedi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yönetimi toplayıp genel kurul kararı alacağını ve başkan adayı olmayacağını açıkladı.

SİNAN BOZTEPE GÖREVİNİ BIRAKIYOR

Antalyaspor AŞ Başkanı Boztepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında görevini bırakacağını bildirdi.

Başkan Vekili Ali Altun, Asbaşkanlar Cesur Burak Akar ve Mehmet Bora ile kameraların karşısına geçen Boztepe, kulübün mali yapısı, genel kurul süreci ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Boztepe, "Antalyaspor Kulübü Derneğinin genel kurulu yapıldı. AŞ tarafında da seçimli mali genel kurul yapılması istendi. Bizim derdimiz koltuk değil, hizmet. Pazartesi günü yönetimi toplayarak genel kurul kararı alacağız ve görevimden istifa edeceğim." dedi.

Vergi ve SGK borçları nedeniyle bazı yöneticilere haciz uygulandığını söyleyen Boztepe, "Yöneticilerimiz kendi şirketlerinden önce Antalyaspor'u düşündü. Ancak güvencesiz kalan bazı arkadaşlarımız istifa etti. Antalya'da kulübü oluşturan kurumlar birbirine karşı pozisyon aldı. Türkiye'nin hiçbir şehrinde böyle bir tablo yok." diye konuştu.

''ART NİYETLİ OLSAYDIK KULÜBÜ KİLİTLERDİK''

Boztepe, futbolcu satışında da doğru olanı yaptıklarını vurgulayarak, "Kaluzinski için 3,2 milyon avro teklif vardı ama 4 milyon avro çıkış bedelini bekledik. Satıp alacağımızı alabilirdik ama bunu yapmadık." yorumunu yaptı.

İki yılda 8 milyon avro borç artışı olduğunu belirten Boztepe, "Hiç gelirimiz olmadan bu borçla kulübü bırakmak bile başarıdır. Art niyetli olsaydık 5 milyon avro ile 2 futbolcuya imza attırır, oyuncu satışıyla alacaklarımızı alır, kulübü kilitlerdik" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun görevden ayrılmasında kulübün yönetim yapısının önemli bir etken olduğunu belirten Boztepe, hocayla tekrardan görüşme sağlanabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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