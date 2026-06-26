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Antalyaspor'da 2. Bülent Korkmaz dönemi

Antalyaspor'da 2. Bülent Korkmaz dönemi
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Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Antalyaspor, 6.5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, hedef Süper Lig'e dönüş olarak açıklandı.

Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine 6.5 yıl aradan sonra yeniden Bülent Korkmaz getirildi. Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine 6.5 yıl aradan sonra yeniden Bülent Korkmaz getirildi. Kulübün Döşemealtı ilçesinde bulunan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını belirterek, "Ona güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

"Amacımız Süper Lig'e çıkmak"

Kırmızı-beyazlı takımın başına getirilen Teknik direktör Bülent Korkmaz da, "Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gönül isterdi ki Süper Lig'de teknik direktör olarak buraya gelmek. Geçmişte yapılan hataların sonucu Antalyaspor ligden düştü. Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor bir süreç. Her başarıda o zor süreçler oluyor" ifadelerini kullandı.

"Antalya'yı ve Antalyaspor'u seviyorum"

Gençlere önem veren bir teknik direktör olduğunu belirten Korkmaz, "Genç yetenekli, oyuncuları potansiyeli oyuncuları, kadroda oynatmak istiyoruz. Rekabet ortamını oluşturmak istiyorum. Antalya'yı ve Antalyaspor'u seviyorum. Benim için özel bir kulüp. Burada birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdık. Her yönden 1. Lig'de olması üzücü" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Korkmaz, kendisini 1 yıllığına Antalyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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