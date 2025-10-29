Haberler

Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Geçti

Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Goller, Safuri (penaltı), Cvancara ve Boli'den geldi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde konuk ettiği 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

36. dakikada kazanılan penaltıda Safuri'nin vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muhammet Zeki Dursun'un şutunda top üstten auta gitti.

48. dakikada Boli'nin indirdiği topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol eden Cvancara'nın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

59. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Cvancara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada Safuri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Boli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti. 3-0

68. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Samet'in şutunda top direkten döndü.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Özcan Sultanoğlu, Kerem Kalkan

Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Van de Streek dk. 46), Hüseyin Türkmen (Veysel Sarı dk. 64), Dzhikia (Bahadır Öztürk dk. 80), Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ceesay, Cvancara, Safuri (Kerem Kayaarası dk. 80), Storm (Poyraz Efe Yıldırım dk. 64), Boli

Teknik Direktör: Erol Bulut

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Emir Kayacık, Furkan Emre Ünver, Enes Kaya, Sefa Narin (Cihat Kaan dk. 65), Ali Kerim Yıldız, Tunahan Ergül (Ensar Duman dk. 53), Muhammet Zeki Dursun (Musa Çağıran dk. 65), Ahmet Hakan Atış (Arda Ahmet Güneş dk. 76), Ertuğrul İdris Furat (Alperen Karaca dk. 76)

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Goller: Safuri (dk. 36 pen.), Cvancara (dk. 48), Boli (dk. 60) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Safuri, Boli (Antalyaspor), Ertuğrul İdris Furat (Bursaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.