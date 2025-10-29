Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Turu Geçti

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde konuk ettiği 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

36. dakikada kazanılan penaltıda Safuri'nin vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muhammet Zeki Dursun'un şutunda top üstten auta gitti.

48. dakikada Boli'nin indirdiği topu ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol eden Cvancara'nın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

59. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Cvancara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada Safuri'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Boli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda top filelere gitti. 3-0

68. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Samet'in şutunda top direkten döndü.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Özcan Sultanoğlu, Kerem Kalkan

Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Van de Streek dk. 46), Hüseyin Türkmen (Veysel Sarı dk. 64), Dzhikia (Bahadır Öztürk dk. 80), Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ceesay, Cvancara, Safuri (Kerem Kayaarası dk. 80), Storm (Poyraz Efe Yıldırım dk. 64), Boli

Teknik Direktör: Erol Bulut

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Emir Kayacık, Furkan Emre Ünver, Enes Kaya, Sefa Narin (Cihat Kaan dk. 65), Ali Kerim Yıldız, Tunahan Ergül (Ensar Duman dk. 53), Muhammet Zeki Dursun (Musa Çağıran dk. 65), Ahmet Hakan Atış (Arda Ahmet Güneş dk. 76), Ertuğrul İdris Furat (Alperen Karaca dk. 76)

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Goller: Safuri (dk. 36 pen.), Cvancara (dk. 48), Boli (dk. 60) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Safuri, Boli (Antalyaspor), Ertuğrul İdris Furat (Bursaspor) - ANTALYA